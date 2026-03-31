Dal Lago di Garda a quello di Como | 30enne fermato con cinque droghe diverse e bottiglietta di popper

Durante un controllo notturno, gli agenti della polizia di Como hanno fermato un uomo di 30 anni, trovandolo in possesso di cinque diverse sostanze stupefacenti nascoste addosso e di una bottiglietta di popper. L'uomo è stato sottoposto a perquisizione e sono state sequestrate le sostanze. Il controllo si è svolto tra le zone che collegano il Lago di Garda a quello di Como.

Controllo nella notte di domenica in via Cecilio: il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, si mostra nervoso e viene perquisito. Addosso cinque tipi di droga e una bottiglietta di popper Cinque tipi diversi di droga, nascosti addosso, e una bottiglietta di popper. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia di stato di Como durante un controllo nella notte di domenica. La volante stava transitando in via Cecilio quando ha notato un’auto ferma a bordo strada con un uomo all’esterno. Un dettaglio che ha spinto gli agenti a fermarsi per un controllo. L’uomo, un 30enne catanese residente a Desenzano del Garda, con precedenti di polizia, si è mostrato fin da subito agitato e insofferente. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Dal Lago di Garda a quello di Como: 30enne fermato con cinque droghe diverse e bottiglietta di popper Articoli correlati Garda Cinema, il festival torna sul lago: cinque giorni di film e incontri "cercando la felicità"A giugno la sesta edizione della rassegna diretta da Franco Dassisti animerà Garda con proiezioni, dialoghi con autori e il Concorso internazionale... Leggi anche: Trainato dal lago di Garda, nel 2025 il turismo veronese sfiora quota 20 milioni di presenze Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Sirmione, un quintale di piattelli recuperati sul fondo del lago di Garda: l’azione dei sub WWF diventa una denuncia; Eventi aprile Lago di Garda 2026: la guida completa e aggiornata; Sopra il Lago di Garda c'è una montagna con la metà di tutta la flora alpina europea; quasi nessuno ci sale in primavera; Delitto sul Lago di Garda, Disney+ annuncia la serie da libro bestseller di Tom Hindle. Delitto sul Lago di Garda, Disney+ annuncia la nuova serie italiana thrillerDisney+ ha annunciato il greenlight di una nuova serie originale italiana: Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio). Si tratta di un thriller crime ambientato in uno degli scenari più suggestivi ... tvserial.it Parto dal lago di Garda con l’aria che profuma di primavera, lago e montagna, e già so che mi aspetta qualcosa di speciale. Inizio a salire lungo la Strada della Forra, quella serpentina incredibile scavata nella roccia, dove ogni curva regala scorci mozzafiato facebook