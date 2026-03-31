Dal generale Luongo alle ambasciatrici di Libano e Giappone la prima di Gasparri alla guida della commissione Esteri-Difesa del Senato

Maurizio Gasparri è stato eletto presidente della commissione Esteri-Difesa del Senato con un voto che ha superato i confini della maggioranza. La nomina ha coinvolto anche figure provenienti dal mondo militare e diplomatico, tra cui il generale Luongo e le ambasciatrici di Libano e Giappone, tutte presenti durante la seduta di insediamento. La scelta è avvenuta in un clima di accordo trasversale tra i vari schieramenti politici.

Con un consenso che ha superato i confini della maggioranza, Maurizio Gasparri è stato eletto presidente della commissione Esteri-Difesa del Senato. Il voto ha registrato 18 preferenze favorevoli, ben oltre i 12 componenti espressi dal centrodestra. A sostenerlo sono stati anche esponenti dell’opposizione, tra cui il Partito democratico, l’autonomista Luigi Spagnolli, l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e il senatore a vita Mario Monti. Un risultato che viene letto come riconoscimento dell’esperienza parlamentare maturata negli anni dal senatore di Forza Italia. La commissione ha quindi ripreso i lavori seguendo l’ordine del giorno già fissato dalla presidente uscente Stefania Craxi, con la quale Gasparri si è recentemente avvicendato anche alla guida del gruppo azzurro a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dal generale Luongo alle ambasciatrici di Libano e Giappone, la prima di Gasparri alla guida della commissione Esteri-Difesa del Senato Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Gasparri alla presidenza della commissione Esteri e Difesa del Senato Maurizio Gasparri eletto presidente della Commissione Esteri del Senato: sì anche dall’opposizioneIl senatore di FI, Maurizio Gasparri, è stato eletto presidente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.