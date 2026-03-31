Dopo aver affrontato la pandemia di Covid-19, un professionista di Sanseverino ha deciso di interrompere la sua attività, segnando un cambiamento significativo nella sua vita. La scelta arriva dopo un periodo difficile, durante il quale ha vissuto esperienze legate alla crisi sanitaria. La sua decisione rappresenta il punto di conclusione di un percorso e l’inizio di una nuova fase.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un momento preciso in cui una professione smette di essere un semplice lavoro e diventa storia personale. Per il dottor Carmine Sanseverino, quell’istante ha avuto il suono secco dell’ultimo timbro al marcatempo dell’ospedale di Solofra. Un gesto ripetuto per oltre quarant’anni che, questa volta, ha segnato un confine definitivo. A raccontarlo è stato lui stesso con un post sui social, poche righe cariche di significato per descrivere il passaggio da una vita vissuta in corsia a un tempo nuovo, quello della pensione: “ Oggi, dopo oltre 40 anni, ultima giornata di lavoro al Presidio Ospedaliero del Moscati ad Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal Covid alla “seconda vita”: Sanseverino lascia la corsia

Articoli correlati

Vaccino Covid Pfizer, 55enne riceverà indennizzo a vita dal ministero della Salute: braccio paralizzato dopo la seconda doseUn giudice del tribunale di Agrigento ha stabilito che il ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un uomo di 55...

Latina, muore a 57 anni l’infermiera Lorella Molinari: il Covid la colpisce in corsia, l’ultima richiestaLa morte di Lorella Molinari per Covid a Latina non è solo una notizia sanitaria.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Mitili, virus dell‘epatite A etc…; Infezioni respiratorie, in Italia 1 persona si ammala almeno 2 volte all’anno. I vaccini sono risolutivi, ma urge aggiornare il Piano Nazionale; Quest'anno record di Piemontesi con l'influenza: 23%. E non è ancora finita; Cresta dell’onda | La riconfigurazione del mercato del gas naturale.

La storia dell’uomo e le occasioni mancate. Una riflessione a sei anni dall’arrivo del Covid-19La storia è un susseguirsi di fatti che possono essere belli-buoni-positivi o brutti-cattivi-negativi. A seconda della loro natura, essi possono dar luogo ad analisi positive o negative. Quei fatti, ... portalecce.it

ALPIGNANO, LA PISCINA DEL BELVEDERE RIAPRE SABATO 9 MAGGIO Ora c'è anche la data. Sabato 9 maggio la piscina comunale di via Costa al Belvedere riaprirà i battenti. Sei anni dopo la chiusura causata dal Covid e dal contestuale fallimento della facebook

#Mercati Fog of War #Azionario Peggior mese dal Covid #Bond Trimestre sottozero #Iran Deadline 6 aprile. Trattative via Pakistan #Hormuz #Petrolio Impatto sull'Europa. BCE pronta sui tassi dopo Pasqua #MedioOriente Tutte le opzioni sul tavolo di Trump-T x.com