Dagli studenti un corto sui Florio Stefania Auci si commuove | Stessa emozione della serie

Gli studenti hanno realizzato un cortometraggio sulla storia dei Florio, suscitando l’emozione della scrittrice Stefania Auci. La scrittrice ha commentato di aver provato le stesse sensazioni di fronte alla serie televisiva dedicata ai Florio. Il corto ha offerto una narrazione diversa e coinvolgente di questa famiglia storica.

Un lavoro nato tra i banchi del liceo scientifico Leonardo rilegge la saga familiare in chiave contemporanea e apre ai ragazzi nuove esperienze culturali Un cortometraggio capace di emozionare la scrittrice Stefania Auci e di raccontare, con uno sguardo nuovo, la storia dei Florio. È quello realizzato dalla classe 3G del liceo scientifico Leonardo di Agrigento in occasione dell’incontro con l’autrice de “L’Alba dei leoni” dedicato alla storia della famiglia Florio. Durante la proiezione la stessa Auci, visibilmente commossa, ha ammesso di aver provato una sensazione simile a quella vissuta davanti alla prima presentazione della serie “I Leoni di Sicilia”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Dagli studenti un corto sui Florio, Stefania Auci si commuove: "Stessa emozione della serie" Articoli correlati Finita l'attesa per i fan della saga della famiglia Florio: in libreria "L'alba dei Leoni" di Stefania AuciUna saga edita da Nord che ha appassionato un milione e mezzo di lettori in Italia. “L’alba dei Leoni”, Stefania Auci torna in libreria con le origini della saga dei FlorioDopo aver conquistato oltre un milione e mezzo di lettori, Stefania Auci torna in libreria con “L’alba dei Leoni. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Saga dei Florio diStefania Auci; Cortometraggio Florio, studenti del Liceo Leonardo emozionano Stefania Auci. Stefania Auci: importante disciplinare su IA, anche per scritturaSiracusa, 14 apr. (askanews) – Quello dell’IA è un tema molto delicato anche per la scrittura, che va disciplinato, ha detto Stefania Auci, scrittrice tra gli altri del grande successo I Leoni di ... affaritaliani.it