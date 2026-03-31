Da Ol Formager il trionfo delle ricotte artigianali

In un noto mercato locale, sono state presentate diverse varietà di ricotte artigianali. Tra queste, spiccano una ricotta vaccina morbida e dolce proveniente dalla Lombardia, insieme a una ricotta di pecora sarda ideale per le farciture e una di bufala campana dalla consistenza ricca e cremosa. La manifestazione ha visto la partecipazione di produttori specializzati in formaggi tradizionali italiani.

Articolo. C’è quella vaccina, morbida e dolce, prodotta in Lombardia. Ma anche la ricotta di pecora sarda, perfetta per le farciture, e quella di bufala campana, ricca e cremosa. Un mondo di sapori da scoprire a Bergamo, in piazzale Oberdan. Con l’arrivo della primavera e delle feste pasquali, nel bancone di «Ol Formager» - in Borgo Santa Caterina - spiccano diverse tipologie di ricotta, adatte a diverse preparazioni. C’è la ricotta vaccina, cremosa, morbida e dolce, prodotta in Lombardia, è ideale sia per ricette dolci che per quelle salate. Sempre dalla Lombardia la ricotta di capra, con un sapore più intenso, è indicata nelle preparazioni fredde. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da «Ol Formager» il trionfo delle ricotte artigianali Articoli correlati Leggi anche: Da «Exentia» scopri il gusto delle colombe artigianali, con la degustazione gratuita San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate in abbazia e degustazioni di birre artigianaliL'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per il primo weekend di gennaio, alla scoperta...