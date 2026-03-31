Il Tribunale di Ravenna ha dichiarato in liquidazione giudiziale la Cfs Europe S.p.A., azienda con sede nel settore chimico delle Bassette, il 17 marzo scorso. La società, una delle principali nel settore a livello mondiale, ha registrato una perdita di circa 50 milioni di euro in due anni. La decisione segna la fine di un percorso commerciale che l’ha portata a confrontarsi con gravi difficoltà finanziarie.

Stritolata tra l'impennata dei costi energetici e i competitor cinesi, l'ex gioiello di via Baiona alza bandiera bianca. Resta l'incognita sul futuro dei lavoratori dopo un biennio da 26 milioni di perdite Un gioiello della chimica internazionale, che solo due anni fa premiava i dipendenti con bonus da mille euro, oggi è finito al capolinea in tribunale. Tra bollette energetiche insostenibili e l'offensiva dei mercati asiatici, in soli 24 mesi sono svaniti 50 milioni di fatturato e accumulate perdite per oltre 26 milioni. Ecco i retroscena del crack che ha polverizzato un vanto di via Baiona e il piano di rilancio rimasto nel cassetto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Da leader mondiale della chimica al fallimento: così l'azienda ravennate ha perso 50 milioni di euro in due anni

Articoli correlati

Leggi anche: Si finge suo amico e gli svuota il conto: così lo chef stellato Fredy Girardet ha perso quasi 4 milioni di euro

Brucia un'azienda chimica: due squadre di vigili del fuoco in supporto da ParmaLe cause del rogo sono in corso di accertamento: a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio l'incendio ha avvolto buona parte del...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Da leader mondiale della chimica al fallimento: così l'azienda ravennate ha perso 50 milioni di euro in due anni; Al via la ricerca dei Leader della crescita; Kimi Antonelli fa la storia della Formula 1, il più giovane di sempre; Formula 1, Kimi Antonelli vince anche in Giappone ed è leader del mondiale: Che macchina che ho!.

F1, Kimi Antonelli da record: diventa il leader più giovane del MondialeCon una gara perfetta Andrea Kimi Antonelli fa il bis e, dopo Shanghai, vince anche il Gran Premio del Giappone di Formula 1 passando in testa al Mondiale Piloti a soli 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, bat ... sport.sky.it

E’ l’inno che va di moda nei weekend Da Kimi #Antonelli, leader del mondiale di F1 a Marco #Bezzecchi, primo nel mondiale di MotoGP, fino al successo di #Sinner a Miami. Chiudiamo un marzo da record, ora regalateci l’ultimo pezzo - facebook.com facebook

Scanning Pens è l'azienda leader mondiale nel segmento delle C-Pen, penne scanner dotate di sintesi vocale, con una distribuzione attiva in circa 120 Paesi. x.com