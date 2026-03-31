Un influencer si candida a sindaco, ma le schede che finiscono nell’urna sono quelle con i voti e non i like o i reel. Il passaggio dal mondo digitale a quello della politica richiede più di contenuti virali, coinvolgendo procedure che coinvolgono documenti e preferenze espresse con schede cartacee. La relazione tra presenza online e risultato elettorale resta quindi più complessa di quanto possa sembrare.

Nell’urna materialmente ci finiscono le schede e non certo i like, tanto meno i reel, perché il processo di fidelizzazione digitale è più complesso di quanto immaginiamo. Tant’è, ai seggi ci vanno fisicamente gli elettori che non è detto che siano necessariamente dei follower, senza considerare che pure questi ultimi hanno una loro idea del mondo che non è detta coincida con quella dell’influencer che seguono. Forse, è proprio questa la premessa sfuggita a Massimiliano Minnocci, alias er brasiliano che vanta un account Instagram seguito da 415.337 follower, mentre su TikTok ne conta altri 94 mila, che qualche giorno fa ha postato un video, generato con l’IA, in cui annuncia la sua candidatura a sindaco di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da influencer a sindaco: se bastasse un reel

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