da fusignano al tetto del mondo sacchi 80 anni da rivoluzionario

Da un piccolo paese della Romagna, un uomo di 80 anni ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano. La sua carriera, iniziata in ambiti minoritari, ha portato a cambiamenti significativi nel modo di giocare e di pensare il calcio nel paese. La sua influenza si è estesa oltre i confini locali, contribuendo a ridefinire alcune delle sue pratiche e strategie.

Come può un uomo che nasce in un piccolo paese della Romagna rivoluzionare il calcio italiano che dal suo avvento non è più lo stesso? Può. Con lavoro, applicazione, studio e intelligenza. Tanti auguri ad Arrigo Sacchi che domani (1 aprile ma non è uno scherzo) festeggia 80 anni. Non sappiamo se Arrigo è stato il più bravo allenatore italiano di tutti i tempi, ma di sicuro nessuno come lui ha diviso la critica e i tifosi. Amatissimo od odiatissimo, mai banale e divisivo come nessuno. Ha alzato i trofei più importanti alla guida del Milan (due coppe dei Campioni, due Intercontinentali e due Supercoppe) eppure ha vinto un solo scudetto (1988) alla guida dei rossoneri, ma nella sua bacheca c’è anche un titolo Primavera con il Cesena (1982) e un campionato di serie C1 con il Parma (1986) e da c. 🔗 Leggi su Panorama.it

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