Da Artemisia Gentileschi a Margaret Keane da Elsa von Freytag-Loringhoven a Judith Leyster Artiste in un mondo maschile sono state spesso tradite dalla storia dell' arte che ha attribuito a uomini lo loro opere | per pregiudizio o per opportunismo

Nel corso dei secoli, molte artiste sono state spesso escluse dai libri di storia dell'arte, con le loro opere attribuite erroneamente a artisti uomini a causa di pregiudizi o interessi personali. Tra queste, figure come Artemisia Gentileschi, Margaret Keane, Elsa von Freytag-Loringhoven e Judith Leyster sono state spesso dimenticate o mal riconosciute. Recentemente, Michaelina Wautier è stata definita da Artnet come “la più grande riscoperta artistica del secolo”, dopo aver subito un lungo periodo di invisibilità.