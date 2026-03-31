Da Artemisia Gentileschi a Margaret Keane da Elsa von Freytag-Loringhoven a Judith Leyster Artiste in un mondo maschile sono state spesso tradite dalla storia dell' arte che ha attribuito a uomini lo loro opere | per pregiudizio o per opportunismo
Nel corso dei secoli, molte artiste sono state spesso escluse dai libri di storia dell'arte, con le loro opere attribuite erroneamente a artisti uomini a causa di pregiudizi o interessi personali. Tra queste, figure come Artemisia Gentileschi, Margaret Keane, Elsa von Freytag-Loringhoven e Judith Leyster sono state spesso dimenticate o mal riconosciute. Recentemente, Michaelina Wautier è stata definita da Artnet come “la più grande riscoperta artistica del secolo”, dopo aver subito un lungo periodo di invisibilità.
D efinita da Artnet come “la più grande riscoperta artistica del secolo”, Michaelina Wautier è stata ignorata molto a lungo. Fiamminga, attiva a Bruxelles a metà del XVII secolo, dipinse una gamma molto varia di dipinti. Del più celebre e imponente, Il Trionfo di Bacco (270×354 cm), il curatore della pittura fiamminga al Kunsthistorisches Museum, Gustav Glück, dichiarò che no, non poteva assolutamente essere opera di una donna, le artiste donne non possono dare vita a quadri così. Eppure lei in quel dipinto si è persino ritratta: come una baccante pagana a sedo nudo e in scala monumentale, che fissa dritto negli occhi lo spettatore. «Affermando con sicurezza la sua posizione di creatrice». 🔗 Leggi su Iodonna.it
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