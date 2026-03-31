Un accordo tra una società di investimento pubblico e un operatore di telecomunicazioni mira a sostenere lo sviluppo di startup italiane specializzate in tecnologie digitali. L’intesa prevede un’iniziativa congiunta tra aziende e fondi di venture capital, con l’obiettivo di favorire la crescita di imprese innovative nei settori della cyber sicurezza, dell’intelligenza artificiale e della difesa.

Un asse tra industria e venture capital per spingere la crescita delle startup italiane nei settori chiave della trasformazione digitale. Tim e Cdp Venture Capital firmano un memorandum of understanding per individuare Pmi e realtà innovative ad alto potenziale e avviare collaborazioni su tecnologie strategiche come intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e infrastrutture intelligenti. L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Italia di sviluppare e valorizzare tecnologie italiane in ambiti strategici per la sovranità digitale del Paese, mettendo a disposizione un insieme coordinato di competenze industriali, capacità tecnologiche e risorse finanziarie. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cyber, Intelligenza Artificiale e Difesa. L’alleanza tra Cdp e Tim

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