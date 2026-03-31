Nelle campagne di Cuneo, in località San Benigno, è stato trovato il corpo di una donna carbonizzato all’interno di un’auto bruciata durante la notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Non sono ancora state rese note le eventuali piste seguite dagli investigatori.

Nelle campagne di Cuneo, in località San Benigno, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna all’interno di un veicolo andato a fuoco durante la notte. Il ritrovamento è avvenuto stamane, a circa mezzo chilometro dal cimitero frazionale, dopo che i vigili del fuoco avevano estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante. La polizia ha già avviato i rilievi sul luogo del sinistro, ma al momento non è possibile stabilire se si tratti di un omicidio o di un suicidio. Sebbene l’identità della vittima sia già stata accertata dai funzionari, i dettagli personali non sono stati ancora resi pubblici per rispetto verso i familiari e per non pregiudicare le indagini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuneo: corpo carbonizzato in auto, omicidio o suicidio?

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