Martedì, nel porto di Matanzas a Cuba, è arrivata la nave russa Anatoly Kolodkin, la prima in tre mesi. La petroliera trasporta circa 730.000 barili di petrolio e ha attraccato nel porto locale. Questa è la prima operazione di questo tipo nel paese da un intervallo di tre mesi.

La nave russa Anatoly Kolodkin ha attraccato martedì nel porto di Matanzas, a Cuba, carica di 730.000 barili di petrolio. E’ la prima volta in tre mesi che una petroliera raggiunge l’isola caraibica. “Aspettiamo l’arrivo della nave perché è da molto tempo che non entra alcuna nave. E ce n’è bisogno qui per il popolo, per Cuba “, ha detto il pescatore cubano Armando Ramirez. Ciò avviene il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti di non avere “nessun problema” con la petroliera russa che consegna aiuti a Cuba. I cubani hanno acclamato l’arrivo della nave poiché la mancanza di petrolio ha esacerbato una profonda crisi economica che ha lasciato la popolazione impantanata in lunghi blackout e affrontando una grave carenza di cibo e medicine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, a Matanzas arriva la petroliera russa 'Anatoly Kolodkin': è la prima in tre mesi

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