Sei anni dopo aver ricevuto il titolo di Capitale europea del Volontariato, la città di Padova si concentra di nuovo sulle iniziative del Terzo settore. Un appello invita i cittadini a diventare “animatori di solidarietà” per promuovere un volontariato più diffuso e partecipato. La discussione si concentra sulle strategie per rafforzare le attività di volontariato e coinvolgere più persone nel sostegno alle realtà locali.

Sei anni dopo essere stata nominata Capitale europea del Volontariato, Padova torna a riflettere sulle prospettive del Terzo settore. A promuovere questo momento di analisi è stata la settima commissione consiliare del Comune, con un incontro dal titolo “Quale bilancio per il Volontariato a sei anni da Padova Capitale?”. Tra i presenti, il vicepresidente del Csv (Centro Servizi Volontariato) Stefano Tinazzo, l’assessora Cristina Piva, la presidente della commissione Meri Scarso e diversi rappresentanti istituzionali. L’iniziativa ha messo in evidenza il ruolo del Csv come partner e interlocutore di riferimento per il volontariato, un ambito «fatto di passione, competenza e impegno gratuito, spesso lontano dai riflettori», hanno affermato dall’associazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Csv, l’appello a diventare «animatori di solidarietà» per un volontariato diffuso

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