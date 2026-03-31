Csaba ha aperto la porta e trovato la concorrente in topless che aspettava me Un’altra signora l’abbiamo trovata in posizione Tutankhamon | Roberto Valbuzzi svela i retroscena di Cortesie per gli Ospiti

Durante la registrazione di un episodio del programma “Cortesie per gli Ospiti”, Roberto Valbuzzi ha raccontato alcuni dettagli sui retroscena. Ha riferito di aver trovato due concorrenti in situazioni inaspettate: una in topless che aspettava lui e un’altra in una posizione chiamata Tutankhamon. Valbuzzi ha anche menzionato di aver avuto altri progetti e ambizioni, tra cui l’Accademia Militare e la carriera di pilota di aerei.

Il suo destino non doveva necessariamente consumarsi tra i fornelli. E in effetti, “lo chef non ordinario” (come si fa chiamare sui social) Roberto Valbuzzi aveva pronti “mille piani B”: dall’Accademia Militare al sogno di diventare pilota d’aerei, fino alle corse in moto. Alla fine, però, il richiamo delle radici e della terra lo ha travolto. Oggi, oltre a gestire lo storico ristorante di famiglia assieme alla moglie Eleonora Laurito, è uno dei volti più amati della televisione italiana grazie al suo ruolo di giudice nel programma cult Cortesie per gli Ospiti, al fianco di Csaba dalla Zorza e Tommaso Zorzi. In una recente e appassionata intervista rilasciata a Fanpage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Csaba ha aperto la porta e trovato la concorrente in topless che aspettava me. Un’altra signora l’abbiamo trovata in posizione Tutankhamon”: Roberto Valbuzzi svela i retroscena di Cortesie per gli Ospiti Articoli correlati Roberto Valbuzzi: “A Cortesie per gli Ospiti una concorrente mi aspettò in topless. Vorrei fare solo il papà”Chef "non ordinario", ristoratore e giudice di Cortesie per gli Ospiti, Roberto Valbuzzi ha raccontato a Fanpage. Tommaso Zorzi svela i retroscena di Cortesie per gli ospiti: “Ecco come vengono scelte le case e le coppie”Tommaso Zorzi ha risposto ad alcune curiosità dei fan su Cortesie per gli ospiti, il programma di cui fa parte come giudice insieme a Csaba della... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Roberto Valbuzzi Discussioni sull' argomento Roberto Valbuzzi: A Cortesie per gli Ospiti una concorrente mi aspettò in topless. Vorrei fare solo il papà; Mi ha aspettato in topless: la confessione piccante di Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli ospiti. Roberto Valbuzzi: A Cortesie per gli Ospiti una concorrente mi aspettò in topless. Vorrei fare solo il papàChef non ordinario, ristoratore e giudice di Cortesie per gli Ospiti, Roberto Valbuzzi ha raccontato a Fanpage ... fanpage.it Mi ha aspettato in topless: la confessione piccante di Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli ospitiRoberto Valbuzzi ha raccontato gli aspetti che si celano dietro al suo lavoro, svelando un retroscena riguardo Cortesie per gli ospiti. donnaglamour.it "Se potessi, farei il papà a tempo pieno. Lascerei il ristorante e mi dedicherei a crescere i miei figli" spiega Roberto Valbuzzi in un’intervista a Fanpage: “Sono 17 anni che faccio coesistere queste parti di me. Sono cresciuto nella casa dei nonni, che ha - facebook.com facebook