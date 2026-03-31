L’Italia ha deciso di negare agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella, in un episodio avvenuto negli ultimi giorni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’accesso alla struttura militare situata in Sicilia. La situazione si è verificata in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Crosetto ha negato la base di Sigonella agli Stati Uniti

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