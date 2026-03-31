Un genitore ha pubblicato su Facebook una critica alle liste d’attesa e alle pre-liste della sanità locale, definendole un tentativo di nascondere i lunghi tempi di attesa. A seguito di ciò, il pediatra riceve una lettera di richiamo dall’azienda sanitaria locale di Reggio. La comunicazione arriva anche all’assessore alla sanità, che si trova a gestire le tensioni legate a queste criticità.

Commenta online descrivendo le liste e le pre-liste della sanità locale come "un modo per nascondere i lunghissimi tempi d’attesa": al medico e assessore Carlo Boni arriva la lettera di richiamo dell’ Ausl di Reggio. In una lettera inoltrata ieri, Boni (pediatra da oltre 40 anni, assessore alla salute del Comune di Castelnovo Monti e responsabile provinciale di Italia Viva ) ripercorre quanto avvenuto a partire da alcune settimane fa, quando lui stesso ha pubblicato un post sulla sua pagina social personale. Lo scopo era "dare agli utenti e pazienti quelle che ritengo essere indicazioni importanti – spiega Boni –. Ad esempio il fatto che, se... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Critica su Fb le pre-liste d’attesa. La lettera di richiamo al pediatra: "L’Ausl vuole che io stia zitto"

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