Nelle ultime settimane si parla molto di una possibile crisi di governo che potrebbe portare a elezioni anticipate. I rumors circolano tra i palazzi politici e sui media, senza che ci siano ancora decisioni ufficiali. La figura di una leader politica è al centro delle discussioni, mentre si attende una risposta alle tensioni interne al governo. Nessun esito definitivo è stato annunciato fino a questo momento.

Nei palazzi della politica e sui giornali serpeggia un fantasma, ed è il fantasma della crisi di governo, anticamera del voto anticipato. I giorni, infatti, passano e Giorgia Meloni tace. Dopo il video con gli uccellini, diffuso a sconfitta referendaria ormai certa, una settimana fa, interrompe il silenzio nel fine settimana, per accodarsi alla solidarietà espressa da tutti, proprio tutti, al Cardinal Pizzaballa, tenuto fuori dal Santo Sepolcro di Gerusalemme dalle autorità israeliane: lei che sulla guerra di Trump in Iran non aveva “abbastanza elementi” per dirsi d’accordo o in dissenso. Come a dire che quando in campo c’è l’amico Trump si tace, se ci sono l’amico Netanyahu e il Vaticano, in Italia, si sa, si sceglie il Vaticano, per non rischiare. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Crisi, governo tecnico, elezioni (senza vincitori): cosa agita Giorgia Meloni

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