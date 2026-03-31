Nel 1985, tra il 7 e l’8 ottobre, la nave da crociera Achille Lauro, che si trovava tra Egitto e Israele, fu presa di mira da un gruppo palestinese. Durante il dirottamento, il governo italiano ricevette una richiesta da parte degli Stati Uniti, alla quale il presidente del consiglio italiano rispose negando il consenso. Questo episodio è conosciuto come la crisi di Sigonella.

Tra il 7 e l’8 ottobre del 1985 la nave da crociera Achille Lauro naviga tra Egitto e Israele quando viene dirottata da un commando palestinese. E’ il prologo della crisi di Sigonella, con il celebre “no” di Bettino Craxi a Ronald Reagan, tornata di attualità con la decisione del governo italiano di non concedere l’uso della base agli aerei degli Stati Uniti in volo verso l’Iran. Il dirottamento dell’Achille Lauro innesca una lunga e complessa trattativa che coinvolge Italia, l’Olp di Yasser Arafat, Egitto, Siria e Stati Uniti al termine della quale i terroristi del Fronte di liberazione della Palestina accettano di rilasciare nave e ostaggi e fare rotta verso l’Egitto a un patto: una via di fuga dipomatica in cambio della promessa che non ci saranno vittime. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crisi di Sigonella 1985: il rifiuto di Craxi alla richiesta di Reagan durante il dirottamento dell’Achille Lauro

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