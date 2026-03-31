Crime 101 - La strada del crimine | trailer trama e data di uscita su Prime Video del film thriller con Chris Hemsworth
Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Dopo l'uscita nei cinema, dall'America all'Italia, con 72 milioni di dollari di incasso al botteghino a fronte di 90 milioni di dollari di budget, arriva in streaming su Prime Video il film Crime 101 - La strada del crimine, thriller tratto dall'omonimo racconto del 2020 di Don Winslow. Ecco dunque trama, cast, data di uscita e trailer ufficiale in italiano di Crime 101 - La strada del crimine. Sullo sfondo di una torrida Los Angeles sbiadita dal sole, Crime 101 - La strada del crimine racconta la storia di un abile ladro di gioielli (Chris Hemsworth) che semina il panico tra le forze dell’ordine con una serie di rapine lungo l’autostrada 101. 🔗 Leggi su Today.it
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