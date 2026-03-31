Cos’è il 5x1000 come funziona e perché è importante devolvere

Il 5x1000 rappresenta una parte dell’IRPEF che i contribuenti possono scegliere di destinare a enti non profit, istituzioni scientifiche o culturali al momento della dichiarazione dei redditi. Durante questa procedura, si indica l’organizzazione beneficiaria, senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente. La scelta può essere effettuata compilando appositi moduli o online, e permette di sostenere varie associazioni senza influire sull’ammontare dell’imposta dovuta.

Il 5x1000 è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ogni contribuente può destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a favore di enti che operano in ambito sociale, scientifico o culturale. Non si tratta di una tassa in più, ma di una parte delle imposte già dovute allo Stato che può essere indirizzata secondo la propria volontà. Questo meccanismo nasce con l’obiettivo di sostenere il terzo settore e tutte quelle realtà che svolgono attività di interesse collettivo. Tra i beneficiari rientrano organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore, istituti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, anche i comuni per attività sociali specifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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