Gli Mtf, o sistemi multilaterali di negoziazione, sono piattaforme che permettono di scambiare strumenti finanziari senza essere parte di una borsa tradizionale. Queste piattaforme sono regolamentate e devono rispettare specifiche norme di trasparenza e sicurezza. La differenza principale rispetto ai mercati regolamentati sta nel fatto che gli Mtf operano in modo più flessibile e spesso consentono l'accesso a strumenti finanziari che non vengono trattati sulle borse ufficiali.

Gli Mtf o sistemi multilaterali di negoziazione sono delle piattaforme alternative alle borse tradizionali. Pur non essendo mercati classici, funzionano in modo simile, in quanto permettono l’incontro tra chi vuole comprare e chi vuole vendere strumenti finanziari. Che sono precisamente gli Mtf. La sigla Mtf sta per Multilateral Trading Facility, che in italiano significa, come già detto, sistema multilaterale di negoziazione. Si tratta di una piattaforma dove gli investitori possono comprare e vendere strumenti finanziari contemporaneamente. Secondo le regole europee ( Mifid ), un Mtf è un sistema che mette in contatto acquirenti e venditori di titoli in modo automatico e seguendo regole precise e trasparenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cosa sono gli Mtf, che differenza c’è con i mercati regolamentati e quando convengono

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