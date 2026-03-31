Cosa resta di noi | il nuovo e il vecchio cast di Harry Potter a confronto

Il nuovo cast di “Harry Potter” sarà protagonista di una serie HBO in uscita a dicembre 2026, mentre alcuni attori storici continuano a essere fuori scena o a ridursi di ruolo. La produzione ha annunciato il progetto, concentrandosi sull'introduzione di volti inediti legati alla celebre scuola di magia, mentre alcuni interpreti originali non sono più coinvolti. La differenza tra i volti storici e quelli nuovi si fa evidente nel confronto pubblico.

Roma, 31 marzo – Per un cast che nasce ce n'è uno che muore. O languisce, almeno. La serie Harry Potter di HBO, in uscita a Natale 2026, ha acceso i riflettori sui nuovi volti della scuola di stregoneria più amata di sempre. E mentre i "potteriani" di tutto il mondo discutono dell'inedito terzetto formato da Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, scelto tra oltre 30mila provini, qualcun altro si domanda: dei vari Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint che ne è stato? Parlare di bluff sarebbe crudele. Ma è difficile sostenere che le loro carriere abbiano davvero trovato un nuovo centro dopo Hogwarts. Dalla saga di Harry Potter, come da tutte le storie, sono usciti dei vinti e dei vincitori: flop e top. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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