Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di mantenere in carcere Carmelo Vetro, già condannato per associazione mafiosa. Vetro era stato arrestato di recente con l’accusa di corruzione aggravata. Le accuse riguardavano anche presunti sospetti legati alla disponibilità di armi, ma l’accusa su questo fronte è stata esclusa dalla decisione di custodia cautelare.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di confermare la custodia cautelare in carcere per Carmelo Vetro, soggetto già condannato in passato per associazione mafiosa e recentemente arrestato con l’accusa di corruzione aggravata. La decisione dei giudici, presieduti da Annalisa Tesoriere, giunge in seguito al ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza del gip. Tangenti e voti in cambio di appalti: così l'agrigentino Iacolino e il burocrate palermitano aiutavano l'imprenditore mafioso L'inchiesta, che tocca ambiti amministrativi e politici, vede coinvolti anche il dirigente regionale Giancarlo Teresi e l'ex europarlamentare Salvatore Iacolino, quest'ultimo indagato per l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Corruzione e sospetti di mafia: Carmelo Vetro resta in cella, cade l'accusa sulle armi

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