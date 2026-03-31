Un laboratorio artistico si focalizza sulla creazione di immagini che rappresentano corpi vestiti con abiti surreali, realizzati con materiali come nuvole, stoffe colorate, pelli, ali e foglie. I partecipanti utilizzeranno la tecnica del collage per esplorare il corpo con un approccio leggero e ironico, combinando diversi elementi visivi in un intreccio di suggestioni visive.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Ispirandoci ai lavori dell’artista Johanna Goodman, daremo vita a corpi immaginiari che indossano abiti surreali fatti di nuvole, stoffe sgargianti, pelli, ali, foglie. Utilizzando la tecnica del collage, esploreremo il corpo con leggerezza ed ironia, attraverso un intreccio di suggestioni armonicamente amalgamate per creare la nostra personale sfilata surreale! Laboratorio artistico per bambine e bambini dai 4 ai 10 anniA cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, nell’ambito della rassegna Campsirago Luogo d’Arte. Costo laboratorio: 12€ 9€*Costo laboratorio più spettacolo nella stessa giornata: 15€ 12€**Biglietti ridotti per i residenti di Colle Brianza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Corpollage - laboratorio artistico

Articoli correlati

Laboratorio artistico a cielo aperto. Tra suggestioni e tanta tradizioneIl Carnevale di Fano 2026 si conferma un grande laboratorio di creatività con 12 carri allegorici (6 di prima categoria e 6 di seconda), in un...

Leggi anche: Per futuri e neo-genitori un nuovo laboratorio artistico dedicato all'acquerello

Tutti gli aggiornamenti su Corpollage laboratorio artistico

Laboratorio artistico alla rsa. C’è pure la nipote di Walter ChiariTutti insieme a dipingere i sassi. Simpatica iniziativa nella Rsa Castello di Longiano. Prendendo spunto dai laboratori Un sasso per la fortuna organizzati a Gambettola che hanno riscosso molto ... ilrestodelcarlino.it

Diocesi: Castellaneta, domani laboratorio artistico I tanti volti della tua città per bambini dai 6 ai 10 anniSarà dedicato a I tanti volti della tua città il laboratorio artistico rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni che si svolgerà nella serata di domani presso il Palazzo Baronale di Castellaneta. A ... agensir.it