Coraggio nel salvare persone | Associazioni Aviatori premia il brindisino Franco Cellie

In occasione del 103° anniversario della nascita dell'Aeronautica Militare Italiana, l'associazione Arma Aeronautica ha riconosciuto un socio di Taranto con una pergamena di merito, attribuendogli il titolo per atti di coraggio documentati. La premiazione si è svolta nel territorio di Brindisi, dove il socio, un primo aviere VAM, è stato riconosciuto pubblicamente per le sue azioni.

Il riconoscimento gli è stato conferito dal presidente della sezione di Taranto dell'associazione. Si tratta dell'ennesimo encomio per Cellie Già nei mesi scorsi era stato insignito dall'Associazione Protezione Civile della Città di Latiano della medaglia d'oro al valore, alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose. Casualmente egli aveva ricevuto nello stesso giorno ma di 33 anni prima un encomio solenne per meriti di servizio dal comandante del Reparto dove prestava servizio di leva su proposta del comandante gruppo difesa, proprio lo stesso che oggi copre la carica di presidente della Associazione Arma Aeronautica sezione di Taranto, colonnello Giuseppe Trani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Coraggio nel salvare persone: Associazioni Aviatori premia il brindisino Franco Cellie Articoli correlati Coraggio nel salvare persone: Arma Aeronautica premia il brindisino Franco CellieIl riconoscimento gli è stato conferito dal presidente della sezione di Taranto dell'associazione. 31 eroi al Quirinale: Mattarella premia il coraggio civileAl Quirinale, Sergio Mattarella ha presieduto una cerimonia solenne dedicata al riconoscimento del valore umano e dell'impegno civile.