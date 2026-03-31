In occasione del 103° anniversario della nascita dell'Aeronautica Militare Italiana, la sezione di Taranto dell'associazione Arma Aeronautica ha premiato un socio con una pergamena di merito. Il riconoscimento è stato consegnato a un primo aviere VAM originario di Brindisi, per aver compiuto atti di coraggio nel salvare delle persone.

Il riconoscimento gli è stato conferito dal presidente della sezione di Taranto dell'associazione. Si tratta dell'ennesimo encomio per Cellie Già nei mesi scorsi era stato insignito dall'Associazione Protezione Civile della Città di Latiano della medaglia d'oro al valore, alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose. Casualmente egli aveva ricevuto nello stesso giorno ma di 33 anni prima un encomio solenne per meriti di servizio dal comandante del Reparto dove prestava servizio di leva su proposta del comandante gruppo difesa, proprio lo stesso che oggi copre la carica di presidente della Associazione Arma Aeronautica sezione di Taranto, colonnello Giuseppe Trani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Coraggio nel salvare persone: Arma Aeronautica premia il brindisino Franco Cellie

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