Copparo fari sulla Coppa Ponte salvezza più vicina

Nel match disputato tra Copparo 2015 e Placci Bubano Mordano, la squadra ospite ha ottenuto un pareggio inaspettato, nonostante fosse in inferiorità numerica per tutta la ripresa. La squadra di casa si è portata in vantaggio con un gol di Cazzadore nella seconda frazione di gioco, approfittando di una respinta del portiere avversario. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli osservatori presenti.

Inaspettato pareggio del Copparo 2015 sul campo della penultima in classifica Placci Bubano Mordano, nonostante il vantaggio siglato nella ripresa dai rossoblù grazie a Cazzadore (bravo a sfruttare una corta respinta del portiere di casa) e l’inferiorità numerica per tutta la ripresa. Ma a tempo quasi scaduto, un errore difensivo è costato l’undicesima vittoria in campionato del 2026, fermando la serie a dieci. Il Copparo si concentra ora sull’impegno di Coppa di sabato contro il Due Emme, a promozione già matematicamente acquisita. Dietro la Portuense batte un colpo in ottica playoff vincendo per 3-0 contro il Real Fusignano, avvicinandosi alla quinta piazza, l’ultima valevole per la post season: Duò, Colombani e Buriani i marcatori di giornata per i rossoneri che si rilanciano così dopo un periodo complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Copparo, fari sulla Coppa. Ponte, salvezza più vicina Articoli correlati Vis Pesaro: pareggio a Sassari e salvezza più vicinaLa Vis Pesaro ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive con un prezioso pareggio ottenuto in trasferta contro la Torres a Sassari. Pronostico Cagliari-Lecce: tre punti e salvezza più vicinaCagliari-Lecce è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,...