Coppa del Mondo di Trap a Tangeri al via le qualificazioni per gli Azzurri

In Marocco è iniziata la competizione internazionale di tiro a volo, con la nazionale italiana impegnata nelle fasi di qualificazione. Oggi sono stati sparati i primi 75 piattelli, mentre domani si disputeranno le finali e la gara a squadre miste. La squadra è sotto la guida del direttore tecnico, che coordina le prove e monitora i risultati delle qualificazioni.

La nazionale guidata dal DT Marco Conti è già in gara in Marocco: oggi i primi 75 piattelli di qualificazione, domani finali e Mixed Team. È entrata nel vivo la tappa di Coppa del Mondo ISSF di Trap a Tangeri, in Marocco, primo appuntamento stagionale internazionale per la specialità. Dopo gli allenamenti ufficiali di ieri, la nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti è oggi impegnata con i primi 75 piattelli di qualificazione sulle pedane del Club Tangérois de Tir. La squadra azzurra ha già preso confidenza con l’impianto di gara e con le condizioni del campo, passaggio fondamentale per affrontare una competizione che rappresenta il primo banco di prova della stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeet Tiro a volo, al via la Coppa del Mondo ISSF: azzurri in gara a Tangeri. Diretta su Sportface TVInizia la stagione internazionale del tiro a volo con la prima prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet in Marocco. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Slalom gigante femminile alle Finals di Coppa del mondo 2026: i pettorali e la start list delle italiane · Sci alpino; Finali di Coppa del Mondo, discesa: Pirovano vince e conquista il trofeo di specialità, successo a Kvitfjell anche per Paris; Sci, Sofia Goggia conquista la Coppa del mondo di SuperG. Vince anche Paris; Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Sci alpino. Biathlon, calendario rivoluzionato nel 2026-27. La Coppa del Mondo avrà una tappa in più, ma non aumenteranno le gareLa Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 porterà con sé un’importante novità. Dopo anni e anni di tentativi infruttuosi, l’IBU è finalmente riuscita a ... oasport.it Che Raffaeli! Sofia apre la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con il terzo posto nel concorso generale di Sofia, in Bulgaria! Leggi qui https://bit.ly/48iEtLR Federazione Ginnastica d'Italia - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com