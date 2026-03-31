Convivio guida l’evoluzione di Parmachef | rebranding e sviluppo dell’offerta per una nuova fase di crescita

Convivio ha annunciato un rebranding e un ampliamento dell’offerta per Parmachef, azienda emiliana con oltre quarant’anni di attività nel settore dei preparati gastronomici di alta qualità. La società fa parte del Gruppo Convivio, una piattaforma industriale che raggruppa aziende italiane specializzate in pasta fresca e piatti pronti. Questa operazione segna l’inizio di una nuova fase di crescita per Parmachef.

Un progetto di sviluppo che valorizza le competenze dell’azienda emiliana all’interno del modello Convivio, tra ampliamento della gamma e rafforzamento dei canali GDO, Horeca ed Estero In questo contesto, Parmachef rafforza il proprio ruolo all’interno del Gruppo, portando in dote una specializzazione distintiva nella gastronomia pronta di alta qualità, fondata sulla cottura sottovuoto a bassa temperatura. Prima realtà in Italia ad aver introdotto su scala produttiva questa tecnica derivata dall’alta cucina, Parmachef ha costruito nel tempo un posizionamento riconosciuto per qualità, sicurezza alimentare e capacità di sviluppare soluzioni su misura per i clienti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Nasce Travelino Group spa: l’evoluzione di 3bot e una nuova fase per l’Ai applicata al turismo siciliano3bot, realtà imprenditoriale nata in Sicilia e cresciuta negli ultimi anni nel campo dell’innovazione digitale applicata al turismo, annuncia la... Leggi anche: La Valdelsa e il ‘plein air’. Una nuova fase di crescita che determina opportunità