Controlli Nas nelle mense ospedaliere | irregolarità diffuse criticità anche a Parma

Durante un'operazione dei Nas nelle mense ospedaliere, sono state riscontrate numerose irregolarità in diverse strutture italiane, inclusa quella di Parma. La campagna di controlli straordinari ha coinvolto vari ospedali, evidenziando criticità nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. I controlli si sono concentrati sulla regolarità delle procedure e sulla conformità delle strutture alle normative vigenti.

Carenze igienico-strutturali nei locali di deposito bevande nel parmense. A livello nazionale irregolarità nel 42,7% delle strutture controllate Si concentra anche su Parma il bilancio della campagna straordinaria dei Nas sulla ristorazione sanitaria, che ha fatto emergere criticità diffuse in tutta Italia. Nel territorio parmense, i controlli hanno evidenziato carenze igienico-strutturali nei locali destinati al deposito delle bevande all’interno delle mense ospedaliere. L’attività ispettiva, condotta tra il 19 febbraio e il 22 marzo, ha interessato complessivamente 558 strutture a livello nazionale, tra mense ospedaliere e servizi di ristorazione collettiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Controlli Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità diffuse, criticità anche a Parma Articoli correlati Nas, controlli nelle mense ospedaliere della Campania: sanzioni e criticità anche nel SannioI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la... Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi(Adnkronos) – Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto una campagna... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Controlli del Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casi; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli Nas in mense ospedali e Rsa Campania. Sanzioni per 18 strutture. Insetti e alimenti scaduti, controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere: Irregolarità in 4 su 10Controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere sul territorio nazionale: emerse irregolarità in 4 strutture su 10, tra cibi mal conservati, infestazioni ... fanpage.it Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casi. Oltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti. Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (N x.com Irregolarità in 4 mense ospedaliere su 10: è l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle strutture e sui servizi di ristorazione sanitaria condotta dai Nas tra febbraio e marzo #ANSA - facebook.com facebook