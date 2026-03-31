Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere | su 558 strutture analizzate il 42,7% presenta irregolarità

Nelle ispezioni dei Nas condotte su 558 mense ospedaliere, il 42,7% delle strutture ha riscontrato irregolarità. I controlli hanno evidenziato problemi relativi alla sicurezza alimentare e alla qualità dei servizi. La maggior parte delle irregolarità riguardano pratiche igieniche e procedure di gestione degli alimenti. L’indagine si è concentrata su diversi aspetti relativi alla conformità delle mense alle normative vigenti.

Controlli NAS nelle mense ospedaliere: il 42,7% fuori norma. Tra insetti, cibi mal conservati e stop immediati. Quasi una mensa su due risulta fuori regola. Questo è quanto emerge dall’ultima raffica di controlli dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) che, tra il 19 febbraio e il 22 marzo, hanno passato al setaccio ben 558 strutture, di cui 238 sono risultate non conformi pari al 42,7% dei casi presi in esame. Quella dei militari è stata una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere: su 558 strutture analizzate, il 42,7% presenta irregolarità Articoli correlati Leggi anche: Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità in oltre 4 strutture su 10; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli del Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità diffuse, criticità anche a Parma. Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casiOltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti ... msn.com Controlli NAS, interdetta mensa ospedaliera di Taranto - facebook.com facebook Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casi. Oltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti. Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (N x.com