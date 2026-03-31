Conte doveroso il no ai bombardieri Usa governo neghi anche supporto logistico

Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è necessario negare l’uso delle basi italiane ai bombardieri statunitensi. Ha inoltre richiesto che il governo non fornisca supporto logistico per eventuali operazioni militari condotte dagli Stati Uniti nel paese. La posizione viene ribadita in un momento di discussioni sulle decisioni militari e il ruolo delle infrastrutture italiane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una posizione definita come obbligata dalla Costituzione. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha ribadito con fermezza la propria posizione contraria all’utilizzo delle basi italiane da parte dei bombardieri statunitensi. Secondo Conte, si tratta di una scelta obbligata, imposta direttamente dai principi della Costituzione italiana, che non consentono il coinvolgimento del Paese in operazioni militari di questo tipo. La richiesta al governo: un passo ulteriore. Conte ha poi invitato l’esecutivo ad andare oltre, sottolineando la necessità di negare anche qualsiasi forma di supporto logistico alle operazioni militari in questione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Conte, doveroso il no ai bombardieri Usa, governo neghi anche supporto logistico Articoli correlati Elly Schlein: «L’Italia è la più colpita dal caro energia. Il governo neghi il supporto ai raid di Trump»La guerra in Iran non incendia solo i confini internazionali, ma scuote profondamente la politica interna italiana. Crosetto: «Sigonella? Gli Usa ce la devono chiedere per azioni di guerra». Il nodo del supporto logisticoIl ministro della Difesa Guido Crosetto, reduce da polemiche ancora in corso sulla sua trasferta a Dubai che nelle prime ore della guerra di Usa e...