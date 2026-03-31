Confilosofare per abitare la soglia
Paolo Dordoni analizza il modo in cui la filosofia si integra nella vita quotidiana attraverso il concetto di «confilosofare». In particolare, si concentra sul metodo socratico e su come questa pratica possa influenzare le cure e le relazioni umane. L’autore si sofferma sulla presenza della filosofia nelle esperienze di tutti i giorni, senza ricorrere a teorie astratte o a un linguaggio specialistico.
Paolo Dordoni esplora il rapporto tra filosofia e vita con il «confilosofare» socratico nelle cure palliative, per riscoprire la speranza nei gesti quotidiani di resistenza Filosofare assieme a chi accompagna chi si avvia verso la fine della propria esistenza non significa proporre soluzioni o conforto immediato, ma creare uno spazio e un tempo in cui decodificare i valori depositati nei vissuti, implicati nelle procedure, nelle azioni e persino negli atteggiamenti quotidiani. Così Paolo Dordoni, nel suo volume «Pratiche del confilosofare» (Mimesis), dedica una parte del suo testo a raccontare l’esperienza del filosofare con chi opera nelle... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Articoli correlati
Abitare non è scegliere: la nuova idea di arredamento secondo CarmelostuniQuando parliamo di arredare casa, pensiamo ancora a showroom pieni di prodotti tra cui scegliere.
Leggi anche: Può l’arte abitare un centro commerciale? La risposta è «Mi Sono Innamorato»