Durante la sessione di mercato, si parla di un possibile ritorno di un calciatore svizzero in Serie A, con alcune grandi squadre interessate alle sue prestazioni. Attualmente, il giocatore non sta trovando spazio nel club inglese in cui milita e potrebbe lasciare l’attuale squadra nelle prossime settimane. La trattativa è ancora in fase iniziale e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Uno dei nomi caldi per quello che riguarda il calciomercato in Serie A in vista della prossima estate potrebbe essere quello di Dan Ndoye con l’esterno svizzero che non sta convincendo a pieno al Nottingham Forest. Ndoye verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Annata non semplice per Dan Ndoye in Inghilterra e per tutta la squadra del Nottingham Forest che sta lottando per non retrocedere in Championship. Trasferitosi in Premier League per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro, l’esterno svizzero ha salutato Bologna dopo aver vinto la Coppa Italia con la formazione di Vincenzo Italiano. Il classe 2000 aveva attirato l’attenzione di diverse big già durante la scorsa estate con i rossoblu che hanno deciso di cederlo al Nottingham Forest dopo la proposta da circa 42 milioni di euro arrivata al club emiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conferme sul ritorno di Ndoye in Serie A, due big sullo svizzero

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