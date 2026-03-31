Confermate le formazioni per l’amichevole internazionale

Martedì sera si giocherà a Wembley un'amichevole internazionale tra Inghilterra e Giappone, seconda partita di preparazione in vista della Coppa del Mondo. Le formazioni sono state ufficialmente confermate, senza ulteriori commenti o polemiche sui social. L'incontro si svolgerà in una cornice di grande attesa e attenzione da parte di pubblico e addetti ai lavori.

2026-03-31 19:48:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Martedì sera l’Inghilterra ospiterà il Giappone a Wembley per la seconda partita di riscaldamento della Coppa del Mondo. L’ultima volta i Tre Leoni sono stati messi a dura prova dall’Uruguay, cercando la vittoria per 1-0 prima che un rigore nel finale di Federico Valverde salvasse il pareggio per gli ospiti. Nel frattempo, il Giappone ha offerto un’ottima prestazione all’Hampden Park la scorsa settimana battendo la Scozia e dimostrando di non essere da sottovalutare in vista del torneo di quest’estate. Ora i due si incontrano in quella che dovrebbe essere una partita affascinante nella capitale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Confermate le formazioni per l’amichevole internazionale Articoli correlati Lionel Messi in panchina mentre le squadre confermate e le formazioni complete includono Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister nell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo 20262026-03-28 02:37:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Argentina continua la preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 affrontando venerdì la... Cruz Azul vs Atletico Nacional | VER PARTIDO EN VIVO | Amistoso Internacional Contenuti utili per approfondire su Confermate le formazioni per... Temi più discussi: Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Spalletti conferma Boga. Rivoluzione per Grosso; Verso Latina-Catania, le probabili formazioni: possibile conferma per Viali del 4-2-3-1?; Latina-Catania, probabili formazioni: Viali verso la conferma totale; Como-Pisa, le formazioni ufficiali: Fabregas conferma Diao, Hiljemark punta su Tramoni. Formazione Italia: confermata la coppia d’attacco Kean-Retegui. Dzeko titolare per la BosniaSono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida, le scelte del Ct Gennaro ... msn.com Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma tutti e lascia fuori Pio, c'è DzekoDi seguito le formazioni ufficiali di Bosnia ed Erzegovina-Italia, sfida che andrà in scena a Zenica dalle 20.45 e decreterà quale di queste due squadre staccherà il pass per la Coppa del Mondo 2026. msn.com #DeZerbi verso il sì al #Tottenhanm: voci non confermate su #Nesta come suo vice x.com Confermate - facebook.com facebook