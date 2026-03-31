confermate le formazioni per la finale dei play off dei mondiali

Bosnia-Erzegovina e Italia si sfideranno martedì sera nella finale degli spareggi per l’accesso ai Mondiali del 2026. La partita deciderà quale delle due nazionali si qualificherà alla fase finale del torneo internazionale in programma quest’estate. Le formazioni sono state ufficialmente confermate e si preparano a contendersi il passaggio alla fase successiva.

2026-03-31 19:46:00 Ecco quanto riportato poco fa: Bosnia-Erzegovina e Italia si affronteranno per un posto ai Mondiali di quest’estate nella finale degli spareggi di martedì sera. Gli Azzurri sono usciti relativamente indenni dalla semifinale della scorsa settimana contro l’Irlanda del Nord, mentre la Bosnia-Erzegovina ha eliminato la vicina Repubblica d’Irlanda. Gennaro Gattuso sta cercando di evitare di fare una storia indesiderata stasera, con gli italiani sul punto di non riuscire a qualificarsi per il torneo tre volte di seguito. E sarebbe saggio non sottovalutare gli avversari, che a Cardiff avrebbero dovuto essere battuti nell’ultima partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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