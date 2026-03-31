In occasione del trentesimo anniversario di iO Donna, la rivista ha pubblicato un numero speciale con una doppia copertina dedicata a Valentina Romani e Celeste Dalla Porta. Entrambe sono riconosciute come rappresentanti di una nuova generazione di donne giovani e intraprendenti. La pubblicazione si concentra su questa scelta editoriale, senza ulteriori commenti o analisi.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Un numero da collezionare quello uscito in occasione dei 30 anni di iO Donna. Più di 600 pagine di interviste, incontri, moda, bellezza e molto altro dedicato ai 30 anni, insieme ai vostri racconti e a quelli delle nostre protagoniste. “Trent’anni di vita rappresentano l’arco di una generazione – ha spiegato la direttrice Danda Santini –: abbiamo dedicato alle trentenni di oggi il numero del nostro compleanno, ascoltando le storie, le riflessioni e le testimonianze di chi si sta affacciando al mondo ora e sta cercando il proprio spazio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con la doppia copertina dedicata a Valentina Romani e Celeste Dalla Porta, portavoce di una generazione di giovani donne intraprendenti e capaci

Articoli correlati

Una storia al femminile che racconta l'amicizia profonda, vitale e contraddittoria tra due donne - Valentina Romani e Celeste Dalla Porta - in un momento di svoltaI trent’anni sono un traguardo speciale, travolto dalle ambizioni e dalle paure dei venti, ma bilanciato dalle consapevolezze, dalla fiducia e dal...

Leggi anche: Due amiche, un compleanno importante, un regalo misterioso. Valentina Romani e Celeste Dalla Porta sono le protagoniste di Freeze, il nuovo cortometraggio di OffiCine-IED che affronta con delicatezza alcuni temi sui quali si interrogano le trentenni di oggi

Contenuti e approfondimenti su Valentina Romani

Discussioni sull' argomento I 30 anni di iO Donna: un anno di storie, eventi e un numero speciale per raccontare il presente; Festa iO Donna, avere 30 anni oggi, ospiti, Ditonellapiaga, urbano Cairo; Due amiche un compleanno importante un regalo misterioso Valentina Romani e Celeste Dalla Porta sono le protagoniste di Freeze il nuovo cortometraggio di OffiCine-IED che affronta con delicatezza alcuni temi sui quali si interrogano le trentenni di oggi; Alla festa per i 30 anni di iO Donna tanti ospiti brindisi progetti e ricordi e la musica di Ditonellapiaga.

Due amiche, un compleanno importante, un regalo misterioso. Valentina Romani e Celeste Dalla Porta sono le protagoniste di Freeze, il nuovo cortometraggio di OffiCine-IED che affronta con delicatezza alcuni temi sui quali si interrogano le trentenni di oggi - facebook.com facebook

Preparativi di bellezza per il corto OffiCine-IED per iO Donna. Per Valentina Romani, un make up nudo, ma couture, complice Chanel Beauty x.com