con hormuz chiuso diesel e vacanze a rischio

Le forniture di diesel sono garantite ancora per dieci giorni, ma con lo stretto di Hormuz chiuso si prospetta la possibilità di adottare misure per ridurre la domanda di carburanti. La situazione crea preoccupazioni per le vacanze estive e la disponibilità di approvvigionamenti energetici, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi e le possibili ripercussioni sui mercati.

Forniture assicurate ancora per 10 giorni, ma se Hormuz resta bloccato avanza l’ipotesi di misure per ridurre la domanda di carburanti. Lo stesso vale per il gas: gli Usa non riusciranno a compensare l’assenza del Qatar.. Federconsumatori: spostamenti frenati dal boom dei costi nei trasporti. Gite in pullman +72% in un anno. Pieno salito del 4% per le auto a benzina e del 26% per quelle a gasolio.. Lo speciale contiene due articoli. Mentre i prezzi dei futures petroliferi Brent e Wti restano fermi o salgono di poco, la sensazione è che l’entità dello shock energetico generato dalla guerra in Iran non sia ancora pienamente visibile nei prezzi e nei consumi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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