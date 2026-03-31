Forza Italia ha confermato la fiducia nel coordinatore del Basso Ferrarese e ha ribadito il sostegno alle attività politiche nei principali tavoli decisionali. In un comunicato, il partito ha precisato di voler chiarire alcune posizioni e di essere stanco di rappresentare l’ordinaria amministrazione come un’impresa eccezionale. Nessuna domanda di dimissioni o cambi di leadership sono state indicate, ma si è richiamato l’impegno sul territorio.

Forza Italia attraverso un comunicato conferma la fiducia al coordinatore del Basso Ferrarese Giacomo Esposito (nella foto) e vuole fare chiarezza su alcuni punti scrivendo che "per troppo tempo abbiamo assistito a una narrazione che dipinge l’ordinaria amministrazione come un’impresa eroica. Comacchio non ha bisogno di effetti speciali sui social, ma di una politica di sostanza e una schiena dritta nei tavoli che contano. Per questo abbiamo scelto la coerenza di Bellotti". I fondi Pnrr e Feampa, spiega non sono traguardi personali, poichè i milioni arrivati sul territorio "sono il frutto di requisiti oggettivi che Comacchio possiede per storia e natura, uniti all’instancabile lavoro dei nostri uffici comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Con Bellotti una politica nei tavoli che contano"

Articoli correlati

Fiumicino, i Tavoli del Porto: “Con Ancip una battaglia comune per regole e lavoro”Il comitato: “Accogliamo con grande interesse la decisione dell’Ancip di formalizzare un intervento a sostegno del ricorso al TAR” “Si tratta di un...

Centrodestra con Bellotti: "Impegno per Comacchio"Oltre 160 persone hanno partecipato ieri, a Palazzo Bellini, all’apertura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le elezioni del sindaco...

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Con Bellotti una politica nei tavoli che contano; Referendum, Bellotti (Blacklemon): ecco perché ha vinto il No, ma non a Piacenza...; Il rettore Bellotti: Il referendum ha risvegliato il vulcano dei giovani: partiti imparino lezione; Imperia, Bellotti (Pd): Declino commercio locale, manca strategia dell’amministrazione.

Verso le elezioni, nasce l’intergruppo: Noi con BellottiUn intergruppo consiliare per sostenere il candidato a sindaco Samuele Bellotti che unisca sensibilità diverse si è presentato ieri all’hotel Kuma di San Giuseppe. Lo compongono 4 consiglieri comunali ... ilrestodelcarlino.it

Stamattina, lunedì 30 marzo, il Rettore Roberto Bellotti e il Procuratore della Repubblica Roberto Rossi hanno firmato un nuovo protocollo di intesa tra UniBa e la Procura di Bari. L’accordo apre la strada a iniziative congiunte di formazione, ricerca e innovazio - facebook.com facebook