Il presidente della regione ha rivolto un messaggio alle comunità ebraiche di Venezia e del Veneto in occasione dell'inizio della festività di Pesach, augurando pace a tutte le famiglie che si preparano a celebrare questa ricorrenza. Il comunicato esprime un saluto rivolto alle comunità ebraiche presenti nel territorio e alle famiglie che, a partire dalla sera successiva, si apprestano a vivere questa tradizione religiosa.

“Alla comunità ebraica di Venezia, alle comunità ebraiche presenti nel Veneto e a tutte le famiglie che da domani sera celebreranno la Pesach, desidero rivolgere un augurio sincero e rispettoso. È una festa che, per l'ebraismo, custodisce la memoria della liberazione, della dignità ritrovata e della libertà come bene da difendere ogni giorno.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, rivolgendo il proprio pensiero alle comunità ebraiche del Veneto. “Quest'anno la Pasqua ebraica si colloca nei giorni che conducono anche alla Pasqua cristiana, mentre da poco si è concluso il Ramadan – osserva Zaia - Sono ricorrenze diverse, ciascuna con la propria identità e profondità, ma tutte capaci di richiamare il valore della speranza, della responsabilità e del riconoscimento dell'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Pesach. Presidente Zaia: “Alle comunità ebraiche di Venezia e del Veneto un augurio di pace."

Articoli correlati

Comunicato Stampa: Giorno della MemoriaPresidente Zaia in Ghetto a Venezia con una rappresentanza del Consiglio Veneto“Essere oggi nel Ghetto di Venezia, insieme ai Consiglieri regionali del Veneto, significa assumersi una responsabilità che va oltre la...

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr, Presidente Zaia: "Nel documento il Veneto che programma"(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto.