Comunicato Stampa | Al via il progetto Acquedotto consortile – Viabilità – Videosorveglianza – Cisterna di Latina

È stato avviato un progetto che coinvolge vari interventi nelle infrastrutture pubbliche, tra cui la realizzazione di un acquedotto consortile, lavori sulla viabilità, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la costruzione di una cisterna nella zona di Latina. Il comunicato stampa fornisce dettagli sui lavori e sui soggetti coinvolti, specificando che la responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di chi ha redatto il documento.