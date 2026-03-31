Compleanno Zhegrova gli auguri della Juventus al fantasista kosovaro Il comunicato ufficiale

La Juventus ha inviato gli auguri di compleanno al fantasista kosovaro in occasione del suo 27° compleanno. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale per celebrare l’evento. Zhegrova gioca attualmente con la squadra e ha ricevuto i messaggi di auguri da parte del club. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali della società.

di Angelo Ciarletta Compleanno Zhegrova, gli auguri della Juventus al fantasista kosovaro per il suo 27esimo compleanno. Il comunicato ufficiale. Oggi Edon Zhegrova compie 27 anni, e la Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha voluto augurargli buon compleanno. Di seguito il messaggio.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! IL MESSAGGIO DELLA JUVE – « Primo compleanno in bianconero per Edon Zhegrova che oggi, 31 marzo 2026, compie 27 anni. Nato in Germania da genitori albanesi in fuga dalla guerra del Kosovo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Zhegrova, gli auguri della Juventus al fantasista kosovaro. Il comunicato ufficiale Articoli correlati Zhegrova, sorpresa della Juventus al calciatore kosovaro per la festa del papà. Che cosa è successo – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Grande sorpresa della Juventus a Edon Zhegrova per la festa del papà. Compleanno Trapattoni, gli auguri della Juventus al suo ex allenatore: il messaggio sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Trapattoni, gli auguri della Juventus al suo ex allenatore: vediamo il messaggio del club bianconero sui social... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Buon compleanno, Edon!; Zhegrova papà, tutti i dettagli sulla nascita di Mars e il messaggio Juve. Juventus, oggi compie gli anni Zhegrova! Gli auguri del clubCompleanno in casa Juventus! Oggi, 31 marzo, si festeggia il compleanno di Edon Zhegrova, in bianconero da questa stagione. juvenews.eu