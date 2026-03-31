A Como, nella zona hangar, si è verificata una perdita di acqua che invade l’asfalto e finisce direttamente nel lago, creando una pozza a cielo aperto. I residenti segnalano un odore insopportabile, descritto come molto intenso e persistente. La fuoriuscita sembra provenire da uno scarico aperto, causando una situazione di disagio nella zona interessata.

Segnalazioni da cittadini e dall’ex consigliere Luigi Bottone: perdita evidente accanto ai lavori, acqua che invade l’asfalto e finisce nel lago. Area transennata ma il problema resta Una perdita evidente, acqua che invade l’asfalto e finisce direttamente nel lago. E un odore che, raccontano i residenti, è “impossibile da sopportare”. Succede nella zona dell’hangar a Como, dove da giorni viene segnalata una situazione critica legata a una fogna che scaricherebbe direttamente nel lago. La segnalazione arriva da più cittadini ed è stata rilanciata anche da Luigi Bottone, candidato sindaco ed ex consigliere, che parla di un problema noto e ancora irrisolto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, puzza insopportabile e fogna nel lago: scarico a cielo aperto nella zona hangar

Articoli correlati

Scarico illeciti delle acque reflue nella fogna: sequestrato caseificioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise insieme agli genti della polizia locale di Teverola, nel corso di servizi mirati al...

Litoranea, fogna a cielo aperto vicino Villa Bosurgi: reflui fino al mare e odori insopportabiliUna segnalazione arrivata alla redazione, corredata da video e immagini, denuncia una situazione di forte disagio lungo la litoranea, in prossimità...

Sub morto nel lago di Como in zona Moregallo per un malore durante un'immersione, vittima un 67enne brianzoloUn uomo di 67 anni è morto in seguito a un malore durante un’immersione nel lago di Como.