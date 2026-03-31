Commissione esame Maturità 2026 | insegno lontano da casa posso candidarmi per la mia provincia di residenza?

La commissione esame di maturità 2026 ha aperto le iscrizioni, che devono essere presentate da molti docenti, e si discute sulla possibilità di candidarsi per la provincia di residenza nel caso di insegnamento lontano da casa. Le domande di partecipazione sono in fase di raccolta e riguardano diverse modalità di candidatura. La procedura è obbligatoria per i docenti interessati, con scadenze specifiche da rispettare.

Commissione esame di Maturità 2026: sono in corso di presentazione le domande di partecipazione (obbligatoria per moltissimi docenti). Scadenza 13 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Niscemi, residenti osservano la frana da lontano: "Lì c'è la mia casa"Alcuni residenti di Niscemi, l comune in provincia di Caltanissetta minacciato da un'enorme frana, osservano da lontano ciò che resta del loro... Esame di maturità, le materie: ecco la vera pagina da tenere sotto controlloCon l’avvicinarsi della scadenza di fine gennaio, cresce l’attesa nelle scuole superiori per conoscere le materie della seconda prova dell’Esame di... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Commissioni esame di maturità a.s. 2025/2026: domanda dal 26 marzo al 13 aprile. Nota MIM; Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; Maturità 2026, pubblicata nota sulla formazione delle commissioni: domande dal 26 marzo al 13 aprile - PDF; Esami di maturità 2025/2026: ecco come si svolgeranno. Maturità 2026, cambia la composizione delle commissioni d’esame. Ecco chi interrogheràTra nuove prove e criteri di ammissione, l'esame di Stato cambia volto. Scopriamo la nuova formula dei cinque commissari, le scadenze per le domande e come funzionerà la valutazione tra professori int ... iodonna.it Variazione al bilancio all'esame della seconda Commissione. Josette Borre (UV) e Andrea Manfrin (Lega VdA) i relatori del provvedimento #ANSA x.com Lotteria Italia 2026, al via l’esame in Commissione Finanze della Camera Prende ufficialmente il via in Commissione Finanze della Camera l’iter dello schema di decreto ministeriale relativo all’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazio facebook