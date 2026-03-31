Il Comitato dei tassisti ha dichiarato che l’apertura stabile dello stadio Maradona potrebbe portare benefici alla città, considerando le possibilità di valorizzazione turistica e di aumento dell’attività economica locale. La questione riguarda anche le ricadute sulle entrate del Comune, legate alla presenza di visitatori e eventi nello stadio. La decisione sulla riapertura stabile è ancora in fase di valutazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’apertura stabile dello stadio Maradona rappresenterebbe un’importante opportunità sia in termini di valorizzazione turistica sia di incremento dell’indotto economico per la città e per le casse comunali”. E’ quanto ribadisce in una nota il Comitato Tassisti di Base che ha chiesto al consigliere comunale di Napoli Carbone un intervento “ affinché venga inoltrata all’assessore al Turismo del Comune di Napoli formale richiesta di attivazione dei Tavoli Tecnici finalizzati all’apertura dello Stadio Maradona alle visite”. L’ iniziativa, viene spiegato, si fonda su una deliberazione già approvata in Consiglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comitato Tassisti: “Apertura stadio Maradona opportunità per città”

Articoli correlati

Apertura speciale del Maradona per le Giornate Fai: allo stadio come i giocatoriC'è anche tanto sport nella 34ª edizione delle "Giornate FAI di Primavera”, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, il più grande...

Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città”Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città” Sindaco Manfredi a Radio Crc CRC:...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Comitato tassisti, stadio Maradona aperto al pubblico non solo per giornate Fai; Maradona, file record ai cancelli: Ora le visite vanno rese stabili; Stadio Maradona, oltre quattromila visitatori nel primo giorno del Fai; Stadio Maradona, il Comitato Tassisti: Aperto al pubblico tutto l’anno, non solo per il Fai.

Tassisti di Base al Comune: «Aprite lo Stadio Maradona ai turisti e installate le telecamere in Via Marina»Il Comitato Tassisti di Base di Napoli torna a farsi sentire in Municipio. Con una lettera formale indirizzata al consigliere comunale L. Carbone, il ... cronachedellacampania.it

Il Comitato Tassisti di Base di Napoli si presenta nuovamente in Municipio per far sentire la propria voce. #napoli #stadiomaradona #tassisti #videosorveglianza #cronacanapoli #social #storie #ultimenotizie Leggi la notizia : x.com

Comitato tassisti, stadio Maradona aperto al pubblico non solo per giornate Fai. 'L'impianto può essere una importante risorsa economica per la città' #ANSA - facebook.com facebook