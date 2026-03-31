Come viaggia l' Italia dei giovani! L' Under 21 cala un poker contro la Svezia | Koleosho mattatore

Durante una partita valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21, l’Italia ha battuto la Svezia con un risultato di 4-0. I gol sono stati segnati da Koleosho nel primo tempo, prima su rigore, e poi da Ndour e Lipani nel secondo tempo. La formazione svedese ha schierato un 4-4-2, mentre il match si è svolto senza ulteriori episodi significativi.

Svezia U21-Italia U21 0-4 Marcatori: 18'pt (rig) e 22'pt Koleosho, 5'st Ndour, 18'st Lipani. Svezia U21 (4-4-2): Bishesari 5.5; Skoglund 4.5, Amoran 5.5, Zatterstrom 5, Tolf 5 (14'st Sjostrand 5.5); Antwi 6, Karlsson 5.5 (39'st Kanga sv), Bjorklund 5.5, Sonko 5.5 (22'st Njie 5); Omorowa 5.5 (22'st Kusi-Asare 6), Rafferty 6 (22'st Thorell 5.5). In panchina: Picornell, Makolli, Kurtulus, Boudri. Allenatore: Backstrom 6. Italia U21 (4-3-3): Palmisani 6.5; Kayode 6.5, Comuzzo 6.5 (37'st Calvani sv), Chiarodia 6.5, Bartesaghi 6.5 (23'st Ahanor 6); Ndour 7, Lipani 7, Dagasso 6 (12'st Venturino 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Come viaggia l'Italia dei giovani! L'Under 21 cala un poker contro la Svezia: Koleosho mattatore Articoli correlati Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia cala il poker contro la Macedonia del NordEmpoli, 26 marzo 2026 – Vince e convince l’Italia Under 21 che cala il poker contro la Macedonia del Nord e conquista altri tre punti fondamentali... Under 21, qualificazioni Europei: Italia inarrestabile, poker rifilato anche alla SveziaBoras (Svezia), 31 marzo 2026 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini, dopo il 4-0 rifilato pochi giorni fa alla Macedonia del Nord, cala il poker... Contenuti e approfondimenti su Come viaggia l'Italia dei giovani... Discussioni sull' argomento Referendum 22 e 23 marzo 2026, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei; Italia, il mercato del cicloturismo pedala veloce verso 11 miliardi: FIAB sostiene la crescita e contrasta l’overtourism con un portale tutto nuovo - FIAB; Viaggi in bici, il cicloturismo in Italia vale 6,4 miliardi di euro: il rapporto; Per Pasqua 9 milioni di italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale. GOL ITALIA! Kean porta in vantaggio gli Azzurri #BosniaItalia 0-1 - facebook.com facebook L' #Italia #Under21 travolge la Svezia in trasferta: 4-0 firmato Koleosho (doppietta), Ndour e Lipani x.com