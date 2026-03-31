come siamo finiti in una guerra idiota che pagheremo con la recessione

Negli ultimi tempi si parla spesso di crisi energetica, instabilità geopolitica e volatilità dei mercati, ma dietro queste espressioni si nasconde una realtà più dura. La guerra tra Israele e Iran, sostenuta dagli Stati Uniti e legata a un'alleanza tra le due nazioni, sta provocando conseguenze economiche e sociali che si faranno sentire. La situazione attuale rischia di portare a una recessione che colpirà molti settori.

Chiamatela crisi energetica, instabilità geopolitica, volatilità dei mercati. Sono tutte formule edulcorate per non dire la verità: questa guerra insensata di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, frutto della malsana alleanza tra Trump e Netanyahu, sta facendo sfracelli. Ha infuocato il Medio Oriente, ha spinto il petrolio verso quota 120, ha rimesso in circolo la paura dell’inflazione e sta presentando al mondo intero l’ennesimo conto salato da pagare. Causa: la psicopatologia di due leader politici ormai fuori controllo. Il punto non riguarda solo le uccisioni di civili, i carri armati degli israeliani che sfondano a nord, centinaia di missili intercettori degli americani, i blitz pianificati dalla Delta Force per sequestrare l’uranio di Teheran, le immagini di distruzione dei telegiornali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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