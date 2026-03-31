Colpo di coda dell’inverno ma per Pasqua cambia tutto

L'inverno si presenta ancora con neve e maltempo su diverse regioni italiane, causando disagi e ritardi. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento improvviso in vista della Pasqua, con un ribaltamento delle condizioni meteorologiche che promette un miglioramento del tempo e temperature più miti. La situazione attuale si modifica drasticamente rispetto alle recenti settimane di maltempo.

(Adnkronos) – Ennesimo colpo di coda dell'inverno con neve e maltempo sull'Italia ma per Pasqua cambia tutto con un sorprendente ribaltone meteo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un 2026 accanito particolarmente sulle nostre regioni meridionali. Dopo i danni causati dal Ciclone Harry e dalla recente tempesta Jolinda transitata sullo Stretto di Sicilia,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Colpo di coda dell'inverno, scatta l'allerta gialla Maltempo, colpo di coda dell'inverno su tutta ItaliaColpo di coda dell'inverno e maltempo su tutta l'Italia: temperature in brusco calo, fino a dieci gradi in meno, venti di burrasca e ritorno della... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Previsioni meteo: colpo di coda dell'inverno, Italia sferzata dal vento e neve anche in collina; Colpo di coda dell'inverno, ma per Pasqua cambia tutto; Maltempo sul Veneto: il colpo di coda dell'Inverno; Maltempo, colpo di coda dell'inverno su tutta Italia. Colpo di coda dell'inverno, ma per Pasqua cambia tuttoEnnesimo colpo di coda dell'inverno con neve e maltempo sull'Italia ma per Pasqua cambia tutto con un sorprendente ribaltone meteo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, confer ... adnkronos.com Il direttore Alessandro Sallusti ha visto i sondaggi post referendum. Colpo di scena *Tanto tuonò che alla fine non piovve* x.com PASQUA TRA SOLE E COLPO DI SCENA: PRIMA FREDDO POI OLTRE 20°C Come un vero ribaltone primaverile, il meteo ci prepara a una settimana movimentata! Prima arriva un’irruzione fredda dai Balcani: temperature in calo, piogge sopr - facebook.com facebook