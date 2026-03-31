Nella notte, dei ladri sono penetrati nella sede di un museo a Parma, portando via tre opere d’arte. Durante la fuga, hanno abbandonato un quadro di Renoir nella stessa stanza da cui poco prima avevano sottratto le altre due opere. La polizia sta investigando sull’accaduto e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Lo hanno lasciato lì, nella stessa sala da cui pochi istanti prima avevano portato via tre capolavori. Il dipinto “Paysage de Cagnes” di Pierre-Auguste Renoir è il quadro abbandonato durante la fuga dai ladri che, tra il 22 e il 23 marzo, hanno messo a segno un colpo milionario alla Fondazione Magnani Rocca, nelle campagne di Traversetolo. Un dettaglio che restituisce la concitazione di un’azione durata meno di tre minuti all’interno della villa che custodisce la collezione permanente di Luigi Magnani. La banda, composta da almeno quattro persone incappucciate, è entrata nella proprietà dopo aver segato le sbarre di un cancello e forzato un portone d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colpo alla Magnani Rocca di Parma, i ladri abbandonano un Renoir durante la fuga

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