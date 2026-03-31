Un impianto di dissalazione situato sull'isola di Kish, nel Golfo Persico, ha subito danni a seguito di un bombardamento. Le autorità locali hanno confermato l'accaduto, senza fornire dettagli sulle eventuali vittime o danni ulteriori. L'incidente ha interessato l'infrastruttura che fornisce acqua potabile all'isola, nota come destinazione turistica.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell'Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo". Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. "Dovrete imparare a combattere da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. L'Iran è stato, in sostanza, decimato. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Colpito impianto desalinizzazione sull'isola di Kish

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